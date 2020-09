Für eine offizielle Überprüfung der Thüringer Abgeordneten auf einstige Stasimitarbeit fehlt bislang eine rechtliche Grundlage. Momentan existieren lediglich zwei Gesetzentwürfe, einer von der Regierungskoalition, ein weiterer von der CDU. In einer Umfrage von MDR THÜRINGEN zeigten sich Vertreter der Fraktionen vorsichtig optimistisch, dass das neue Gesetz noch vor Ende der Legislaturperiode kommt. Strittig zwischen Koalition und CDU waren bislang die Gültigkeitsdauer des neuen Gesetzes, die Konsequenzen für nachweisbar belastete Abgeordnete sowie eine Ausweitung auf weitere Verantwortliche des einstigen DDR-Regimes. Am 25. September soll der zuständige Landtagsausschuss zu den Entwürfen beraten.

Ein Blatt der Stasi-Akte von Dieter Laudenbach. Bildrechte: MDR/Rainer Erices

Der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Hartung sagte, der Fall zeige die Wichtigkeit einer Abgeordnetenüberprüfung. Christian Herrgott sprach sich im Namen der CDU-Fraktion ebenfalls für "klare Überprüfungsregeln" aus. "Die Beauftragung von Privatgutachten sehen wir in diesem Zusammenhang sehr kritisch und zweifeln deren Aussagekraft an". Dirk Bergner von der FDP mahnte den "Schutz der Abgeordneten" an. "Gerade im aktuellen Fall wird deutlich, das eine Überprüfung in beide Richtungen gehen kann und sollte."