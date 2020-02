Linke, SPD, Grüne und die CDU haben sich am Freitagabend nach mehrstündigen Gesprächen auf eine Lösung der Regierungskrise in Thüringen verständigt. Der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte, am 4. März 2020 werde ein neuer Ministerpräsidenten gewählt. Ramelow zeigte sich sicher, dass er bei seiner erneuten Kandidatur gewählt wird. Wie genau die notwendige Hilfe der CDU für seine Wiederwahl aussehen soll - das sagte Ramelow nicht. Linken-Landtagsfraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow ergänzte aber: Sie gehe davon aus, dass Ramelow im Landtag im ersten Wahlgang mit Stimmen der CDU gewählt wird. Dazu hatte die CDU vorher Bereitschaft signalisiert. Hennig-Wellsow sprach von einer historischen Situation. Direkt nach der Wahl solle die rot-rot-grüne Minderheitsregierung vereidigt werden.