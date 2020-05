Thüringer Landesamt für Statistik Umsätze im Thüringer Einzelhandel wachsen

Die Corona-Krise hat sich auf den Einzelhandel sehr unterschiedlich ausgewirkt. Die Umsätze der Thüringer Einzelhandelsunternehmen lagen im 1. Quartal 2020 nach vorläufigen Ergebnissen real (inflationsbereinigt) um 2,2 Prozent über dem Niveau des 1. Quartals 2019. Nominal (d. h. in jeweiligen Preisen) stiegen die Umsätze um 3,9 Prozent an.

Die Zahl der Beschäftigten lag insgesamt 0,5 Prozent über dem im Vorjahreszeitraum erreichten Wert. Dabei sank die Zahl der Vollzeitbeschäftigten jedoch im Vergleich zum 1. Quartal 2019 um 0,8 Prozent, während die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 1,2 Prozent anstieg. Fast zwei Drittel aller Beschäftigten arbeiten im Thüringer Einzelhandel in Teilzeit.

In den drei nach Umsätzen bedeutendsten Bereichen des Thüringer Einzelhandels waren sehr unterschiedliche Entwicklungen zu beobachten.

Im März 2020 setzte der Thüringer Einzelhandel real 0,7 Prozent weniger und nominal 1,1 Prozentmehr um als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Vergleich zum März 2019 um 0,3 Prozent. Während der "Einzelhandel mit Waren verschiedener Art" und der "Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, nicht an Verkaufsständen oder auf Märkten" (z. B. Brennstoffhandel, Versandund Internethandel) deutliche Umsatzzuwächse von real 8,9 bzw. 19,8 Prozent verzeichnen konnte, gingen in praktisch allen anderen Bereichen des Thüringer Einzelhandels die Umsätze im März 2020 teils deutlich zurück. Ausnahmen hiervon waren u. a. der "Einzelhandel mit Getränken" (real +5,5 Prozent), der "Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf" (real +6,1 Prozent), der "Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten" (real +10,3 Prozent) und die Apotheken (real +1,2 Prozent).