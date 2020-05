Thüringer Landesamt für Statistik Vor allem Hotels und Pensionen leiden unter der Pandemie

Sie hatte im 1. Quartal 2020 einen realen Umsatzrückgang um 10,6 Prozent zu verbuchen. Im Gegensatz zur Entwicklung im Bereich der Beherbergung sank die Zahl der in der Thüringer Gastronomie Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,4 Prozent. Dabei stieg auf der einen Seite die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 6,1 Prozent an, während auf der anderen Seite die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 5,7 Prozent zurückging. In der Thüringer Gastronomie arbeiten ca. 60 Prozent aller Beschäftigten in Teilzeit.