Statistik Kinderlosigkeit in Thüringen bundesweit am niedrigsten

Jede fünfte Frau zwischen 45 und 49 Jahren war 2018 in Deutschland kinderlos. Thüringen hat nach relativen Zahlen die meisten Mütter. Während bundesweit 21 Prozent der 45- bis 49-jährigen Frauen keine eigenen Kinder geboren haben, liege dieser Wert in Thüringen nur bei 13 Prozent, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch in Erfurt mit. Für das Jahr 2018 weise der Freistaat damit den geringsten Anteil kinderloser Frauen im Ranking aller Bundesländer auf.