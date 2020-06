Statistik Thüringer Männer sterben häufiger an Corona als Frauen

Rund zwei Drittel der Toten mit Corona-Infektion in Thüringen sind Männer. Das geht aus der Statistik des Sozialministeriums hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Die meisten Todesfälle gibt es bei beiden Geschlechtern in der Altersgruppe zwischen 70 und 90 Jahren. Jüngere Frauen sind so gut wie nicht betroffen.