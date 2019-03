Stefan Gruhner ist smart, im Gespräch freundlich und immer gut angezogen. Er stammt aus dem dem kleinen ostthüringischen Städtchen Schleiz, ist im Hauptberuf Landtagsabgeordneter in Erfurt und wird von vielen in der Thüringer CDU als das größte politische Talent der hiesigen Christdemokratie bezeichnet. Anhänger von Partei- und Fraktionschef Mike Mohring halten ihn für das zweitgrößte. Aber das hat andere Gründe. Stefan Gruhner ist 34 Jahre alt und hat über die Hälfte seiner Lebensjahre in der Jungen Union verbracht, davon seit acht Jahren unangefochten an der Spitze der mit knapp 1.600 Mitgliedern größten politischen Jugendorganisation im Freistaat Thüringen.

"Mit den Linken wollte ich noch nie was zu tun haben"

Wann sein Name das erste Mal in politischen Kreisen der Landeshauptstadt genannt wurde? Es muss so 2009 gewesen sein, als der damalige CDU-Generalsekretär Mario Voigt verkündete, dass die Union im Saale-Orla-Kreis gerade einen 25-Jährigen zum neuen Kreischef gewählt hat.