Die Steuerausfälle bei den Thüringer Kommunen fallen offenbar geringer aus als befürchtet. Das geht aus Details zur November-Steuerschätzung hervor, die Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Im Vergleich zur September-Steuerschätzung können die Kommunen demnach für dieses Jahr mit 40 Millionen Euro Mehreinnahmen rechnen, für 2021 mit 17 Millionen Euro. "Auch die Kommunen profitieren davon, genauso wie wir und der Bund, dass wir im Wirtschaftswachstum einen nicht so starken Einbruch hatten", sagte Taubert in Erfurt.