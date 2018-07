CDU-Chef Mohring war offenbar über Steuerermittlungen informiert

Mohring soll seine Steuererklärung für 2016 über Monate nicht abgegeben haben. Die Ermittler hatten den Ausschuss darum gebeten, Mohrings Immunität aufzuheben und darum absolute Vertraulichkeit zu wahren. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN erhielten die Ausschussmitglieder eine Woche vor der Sitzung, am 17. Juli, die Einladung mit der Tagesordnung. Zudem hatten sie bis zur Sitzung Zeit, in die Akten der Staatsanwaltschaft in dem Fall Einsicht zu nehmen.