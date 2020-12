Die Thüringer Landesregierung will die Stiftung Schlösser und Gärten im Freistaat neu aufstellen. Das Kabinett verabschiedete dazu am Dienstag einen Gesetzentwurf. Demnach soll sich die Stiftung nicht nur um die kulturell bedeutenden Gebäude kümmern, sondern auch Museen und Sammlungen betreuen. Kommunale Träger von Museen könnten ihre Sammlungen in die Stiftung überführen. Dazu soll den Kommunen ein Mitspracherecht im Stiftungsrat gegeben werden.