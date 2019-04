Der Bundestagsabgeordnete Niema Movassat (Linke) hat am Mittwoch Strafanzeige gegen den Geraer Staatsanwalt Martin Zschächner wegen Rechtsbeugung gestellt. Zudem legte er bei der Generalstaatsanwaltschaft Thüringen eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein, wie das Abgeordnetenbüro von Movassat am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst bestätigte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

Der Geraer Staatsanwalt Martin Zschächner hatte das Verfahren gegen die Künstlergruppe ZPS am 29. November 2017 von Amts wegen eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Fall dauerten bis zur Einstellung am vergangenen Montag 16 Monate an. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Zschächner möglicherweise politisch Befangen ist. Mehrere Medien werfen ihm einseitige Ermittlungen vor. Auch seine Neutralität wird infrage gestellt. In der Thüringer Landespolitik sorgte der Vorfall für Reaktionen von AfD, CDU und Linken.