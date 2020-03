In Gera wurden die Kontrollen im Kriesenstab abgesprochen. Wie Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) MDR THÜRINGEN sagte, stehe das Ordnungsamt bereit, in Abstimmung mit der Polizei Menschengruppen aufzulösen. Neben Verwarnungen könnten auch hohe Geldstrafen verhängt werden. Spaziergänge seien erlaubt, sollten aber nicht in Gruppen unternommen werden, so der Oberbürgermeister. In Gera gibt es mit Stand vom 19. März 16 Uhr vier Erkrankte und 124 Verdachtsfälle. 51 Geraer stehen bereits in Quarantäne.