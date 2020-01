Politiker in Thüringen reagieren besorgt auf die zunehmenden Attacken auf Bürgermeister, Abgeordnete, Beamte und Richter. Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, rund um den Wahlkampf im Oktober habe sich der Ton verschärft. Besonders Politiker auf kommunaler Ebene seien häufig betroffen.

Nach einer Umfrage der Welt am Sonntag hat es 2019 in Thüringen eine drastische Zunahme solcher Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gegeben. Nach 43 Fällen im Jahr 2018 seien nun 101 Straftaten registriert worden. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in anderen Bundesländern: