Aus für Straßenausbaubeiträge bis zur Wahl ungewiss

Die von Rot-Rot-Grün geplante Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Thüringer Kommunen wird möglicherweise in dieser Wahlperiode nicht mehr realisiert. SPD und Grüne reagierten am Montag zurückhaltend auf einen erneuten Vorstoß des kommunalpolitischen Experten der Partei Die Linke im Thüringer Landtag, Frank Kuschel. Dieser hatte auf einer Versammlung der "Bürgerallianz gegen überhöhte Kommunalabgaben" in Aussicht gestellt, dass die komplette Abschaffung der Straßenausbaubeiträge bereits zum Jahreswechsel 2018/2019 möglich sei.

SPD: Kuschel vertritt eine Einzelmeinung

Die SPD-Kommunalexpertin Claudia Scheerschmidt sagte MDR THÜRINGEN, es handele sich um die Einzelmeinung von Frank Kuschel. In der Koalition sei noch nichts abgesprochen. Auch die Grünen betrachten es nicht als zwingend, dass die Straßenausbaubeiträge noch in dieser Wahlperiode abgeschafft werden. In Thüringen wird im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt - der Wahltermin steht noch nicht fest.

Kuschel selbst relativierte seine Aussage bei MDR THÜRINGEN ebenfalls. Er sagte, das letzte rot-rot-grüne Gesetz zu den Straßenausbaubeiträgen von 2017 könne insofern geändert werden, dass die Kritikpunkte des Gemeinde-und Städtebundes berücksichtigt würden. Die Gemeinden kritisieren am jüngsten Gesetz, dass es große Ungerechtigkeiten bei den Straßenausbaubeiträgen zur Folge habe. Zum Beispiel könne eine Gemeinde in einem Jahr genügend Geld haben, um Anlieger für Straßenausbauvorhaben nicht zur Kasse bitten zu müssen. Im Folgejahr könnte sich die Kassenlage so verschlechtert haben, dass die Gemeinde wieder Beiträge erheben müsse. Den Ärger über eine solche Ungleichbehandlung würden die Einwohner bei ihren Bürgermeistern abladen.

Es geht um etwa 25 Millionen Euro pro Jahr

Der Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes, Ralf Rusch, sagte MDR THÜRINGEN, seinem Verband gehe es vor allem darum, Ungerechtigkeiten des Gesetzes aus dem Jahr 2017 zu beheben. Gegen die Abschaffung der Beiträge hätten die Kommunen nichts. Ihnen seien drei Punkte wichtig: Erstens müsse das Land den Gemeinden sämtliche Ausfälle erstatten, wenn sie keine Bürgerbeiträge zum Straßenausbau mehr erheben dürften. Laut Innenministerium geht es um etwa 25 Millionen Euro pro Jahr. Zum Zweiten fordern die Gemeinden, dass es keine Rückwirkung geben dürfe. Schon die Wahl eines Stichtages würde neue Ungerechtigkeiten auslösen: Wer noch kurz zuvor Beiträge gezahlt hätte, würde sich massiv benachteiligt fühlen gegenüber Grundstücksbesitzern, die nicht mehr zahlen müssten. Zum dritten befürchteten viele Bürgermeister eine Flut von Einwohner-Forderungen, schnell Straßen auszubauen, sobald die Bürger dafür nicht mehr selbst zahlen müssen. Da müsse ein neues Gesetz Grenzen einziehen, sagt Ralf Rusch.

Forderungen des Gemeinde - und Städtebundes - Erstattung von jährlichen Einnahmeausfällen durch das Land

- Keine Stichtagsregelung

- keine rückwirkende Abschaffung des Ausbaubeiträge

- Regelung im Gesetz , die verhindert, dass Bürgermeister überzogenen Erwartungen ihrer Einwohner ausgesetzt sind, sofort alle Straßen zu sanieren

Der Linken-Politiker Kuschel sagte, es könne vielleicht zu einer Lösung noch in dieser Wahlperiode kommen. Einen Gesetzesentwurf gebe es aber noch nicht. Er hoffe auf Gespräche mit den Kommunalvertretern und den Koalitionspartnern SPD und Grüne. Bereits am Mittwoch werde der Arbeitskreis tagen. Dann könnten die Fraktionen über die Sommerpause einen gemeinsamen Entwurf schreiben, der es im Herbst durch den Landtag schaffen könnte.