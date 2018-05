Erneut Warnstreik bei Erfurter Bahn und Südthüringenbahn

Wegen des Streiks fahren nach Angaben der Erfurter Bahn am Montag Busse statt Triebwagen zwischen Sömmerda und Buttstädt auf der so genannten Pfefferminzbahn. Auf den Strecken zwischen Erfurt und Gera, Gera und Hof, Saalfeld und Blankenstein sowie zwischen Gera und Saalfeld würden teilweise Busse eingesetzt. Keine Ausfälle werde es voraussichtlich auf der Strecke von Gera nach Leipzig, von Erfurt nach Saalfeld und von Weimar nach Kranichfeld geben. Zur Südthüringenbahn liegen noch keine Abgaben vor.

Die GDL behauptet, dass die Erfurter Bahn und die Südthüringenbahn ihren Beschäftigten weit niedrigere Gehälter zahlen als nach GDL-Flächentarifvertrag, der in fast allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland gelte. Lokomotivführer würden bis zu 25 Prozent weniger erhalten, Disponenten sogar bis zu 40 Prozent weniger. Die Erfurter Bahn bestreitet, dass sie deutlich weniger zahlt. Insbesondere widerspricht das Unternehmen den Prozentzahlen, die die GDL nennt. Das Unternehmen verweist darauf, mit der GDL-Konkurrentin Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen Tarifvertrag abgeschlossen zu haben, der rückwirkend zum 1. Januar in Kraft getreten sei. Die EVG gehört dem Deutschen Gewerkschaftsbund an, während die GDL Mitglied im Gewerkschafts-Dachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion ist.