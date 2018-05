Im Bahnverkehr in Thüringen sind am Mittwoch wieder Verspätungen und Zugausfälle möglich. Fahrgäste müssen sich außerdem darauf einstellen, dass auf bestimmten Strecken Busse statt Zügen fahren. Hintergrund sind erneute Streiks: Die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat angekündigt, die Erfurter Bahn und der Südthüringenbahn zu bestreiken. Der Beginn ist für 10 Uhr geplant. Die Streiks im Nahverkehr sollen bis 18 Uhr dauern. Die beiden Bahn-Unternehmen bemühen sich nach eigenen Angaben, Ersatzbusse fahren zu lassen.

Triebwagen der Erfurter Bahn: Das Nahverkehrsunternehmen wird seit Tagen bestreikt (Archivfoto). Bildrechte: MDR/Mathias Streisel

Erst am Montag hatte die GDL die beiden regionalen Firmen bestreikt. Die Gewerkschaft behauptet, dass die Erfurter Bahn und die Südthüringenbahn ihren rund 360 Beschäftigten weit niedrigere Gehälter zahlen als nach GDL-Flächentarifvertrag, der in fast allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland gelte. Lokomotivführer würden bis zu 25 Prozent weniger erhalten, Disponenten sogar bis zu 40 Prozent weniger. Nach Angaben der GDL ist es bereits der vierte Streik, zu dem die Gewerkschaft bei den beiden Privatunternehmen aufgerufen hat.



Die Erfurter Bahn bestreitet, dass sie deutlich weniger zahlt. Insbesondere widerspricht das Unternehmen den Prozentzahlen, die die GDL nennt. Das Unternehmen verweist darauf, mit der GDL-Konkurrentin Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen Tarifvertrag abgeschlossen zu haben, der rückwirkend zum 1. Januar in Kraft getreten sei. Die EVG gehört dem Deutschen Gewerkschaftsbund an, während die GDL Mitglied im Gewerkschafts-Dachverband DBB Beamtenbund und Tarifunion ist. Die Erfurter Bahn gehört der Stadt Erfurt, die Südthüringenbahn zu jeweils 50 Prozent Erfurt und dem Land Hessen.