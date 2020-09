Von einem bundesweiten Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr sind am Dienstag auch Erfurt, Jena und Gera betroffen - auch der Schülerverkehr. Seit Mitternacht fahren in den drei größten Städten Thüringens kaum noch Busse und Bahnen. Sie sollen den ganzen Tag in den Depots bleiben.

Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass sich rund 800 Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe von Jena, Erfurt und Gera an dem 24-stündigen Warnstreik beteiligen. Verdi will mit dem Ausstand Bewegung in die Tarifverhandlungen bringen. Die Gewerkschaft fordert vor allem einheitliche Regelungen in allen Bundesländern sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Die Kommunalen Arbeitgeberverbände sprechen sich bislang gegen die Aufnahme von Tarif-Verhandlungen aus.