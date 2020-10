Tarifkonflikt Warnstreik mit Autokorso bei Müllabfuhr in Erfurt und Weimar

In Erfurt und Weimar werden zum Ende der Woche viele Mülltonnen nicht geleert. Grund ist ein Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Die Beschäftigten der Müllabfuhr starteten unter anderem einen Autokorso. In Gotha waren bereits am Mittwoch Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Ausstand.