Gewerkschaft Für Mittwoch Warnstreiks in mehreren Thüringer Kitas angekündigt

Auch Erzieherinnen aus Vacha beteiligen sich an den Warnstreiks. Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Die Gewerkschaft verdi hat für Mittwoch zu bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Wie die Stadt Jena mitteilte, beteiligen sich daran auch die kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Jena. Einige Einrichtung werden komplett geschlossen sein, manche eingeschränkt öffnen, einige bieten die komplette Betreuungszeit an. Die Elternbeiräte sind darüber seit Montag informiert.

In Vacha im Wartburgkreis hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) für Mittwochmorgen zu einem Warnstreik in der Integrativen Kindertagesstätte aufgerufen. Die 15 Beschäftigten sollen von sechs bis acht Uhr die Arbeit niederlegen. Nach Angaben der Stadt gibt es in dieser Zeit keine Notbetreuung für die Kinder.