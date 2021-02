Im Streit mit einer Journalistin ist die Stadt An der Schmücke im Kyffhäuserkreis zurückgerudert. Wie die "Thüringer Allgemeine" am Samstag berichtet, hob die Stadt das Hausverbot gegen die Reporterin der Zeitung auf.



Das habe der 1. Beigeordnete und geschäftsführende Bürgermeister, Ilko Hoffmann, schriftlich mitgeteilt. In dem Schreiben habe er sich außerdem für sein Verhalten entschuldigt. Das Hausverbot sei nicht die richtige Antwort gewesen, so Hoffmann. Auslöser für den Streit waren Berichte der Zeitung über die anstehende Bürgermeisterwahl am Sonntag. Zwischen Hoffmann und dem Chefredakteur der Zeitung, Jan Hollitzer, soll es nach Angaben des Blatts nach der Wahl ein klärendes Gespräch geben.