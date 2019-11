Der Thüringer Bauernverband (TBV) und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) streiten um die Verdienstorden von Ex-Bauernverbandspräsident Klaus Kliem.

TBV-Präsident Klaus Wagner sagte am Donnerstag, die Forderung der AbL Mitteldeutschland zur Aberkennung des Thüringer Verdienstordens und des Bundesverdienstkreuzes sei eine unglaubliche Anmaßung. Wie könne sich ein Verein, der in Thüringen kaum 30 Mitglieder zähle, anmaßen, die Verdienste Kliems für den Freistaat in Frage zu stellen, nur weil ihm dessen unternehmerische Entscheidung nicht passt, schreibt der TBV in einer Pressemitteilung.

Als Gründungsmitglied und Präsident des TBV habe Kliem jahrzehntelang für die Interessen der Thüringer Landwirte gekämpft und für die Menschen im ländlichen Raum gestritten. Damit habe er sich bleibende Verdienste erworben, so Wagner weiter.

Verdienstkreuz am Bande für Verdienste um das Gemeinwohl

Die Abl Mitteldeutschland hatte am Mittwoch in einem Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) gefordert, Kliem den Thüringer Verdienstorden abzuerkennen. Zudem solle sich Ramelow dafür einsetzen, dass dem Ex-Bauernverbandspräsidenten das Bundesverdienstkreuz aberkannt wird. Zur Begründung hieß es, Kliem habe sich keinerlei Verdienste um das Gemeinwohl erworben.

Anlass der AbL-Forderung ist der Verkauf von 1.500 Hektar der Geithainer Landwirtschafts GmbH bei Leipzig an eine Stiftung des Discounters Aldi Nord. Die Anteile hielt bisher Kliems ADIB Agrar-, Dienstleistungs-, Industrie- und Baugesellschaft mbH mit Sitz in Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis. Damit leiste Kliem dem Ausverkauf ostdeutschen Ackerlandes vorschub, so die AbL. Als weiteres Argument führt die AbL an, dass Kliem im April 2017 wegen gravierender Tierschutzmängel in seinem Mastbetrieb in Aschara verboten wurde, Schweine zu halten.

Wegen seiner Verdienste um das Gemeinwohl war Kliem im Jahr 2005 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen worden. 2012 folgte dann die Auszeichnung mit dem Thüringer Verdienstorden. Kliem ist zudem weiterhin Ehrenpräsident des Thüringer Bauernverbandes.