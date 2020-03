Starkes Stromgeschäft Thüringer Energie AG steigert erneut ihren Jahresgewinn

"Wir freuen uns über das gute Ergebnis aus 2019. Der größte Teil unseres Unternehmensgewinns wird als Dividende an die Thüringer Kommunen und damit an die Thüringer Bürger ausgezahlt." sagte der Sprecher des TEAG-Vorstands, Stefan Reindl MDR THÜRINGEN. Wie schon in den letzten Jahren, so Reindl, habe der Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von 20 Euro pro TEAG-Aktie empfohlen. Das Geld soll den Kommunen im Sommer überwiesen werden. Eine stabile Dividende ist besonders für den "Kommunalen Energiezweckverband Thüringen" KET wichtig. Der zahlt mit den Einnahmen aus der Dividende einen Milliardenkredit ab, den Thüringer Kommunen 2013 aufgenommen hatte, um von E.ON die Aktien an der Thüringer Energie AG zu kaufen.