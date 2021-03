Die Netzbetreiber 50Hertz und Tennet wollen die Gleichstromleitung Südostlink erweitern. Das gab 50Hertz nach der Verabschiedung des aktuellen Bundesbedarfsplanes für den Ausbau der Stromnetze durch den Bundestag bekannt. Danach soll das Stromprojekt auf dem Abschnitt zwischen der Magdeburger Börde und Isar in Bayern mit vier Erdkabeln gebaut werden. Ursprünglich waren dort zwei Erdkabel vorgesehen, zuletzt hatte man mit zwei Erdkabeln und zwei Leerrohren geplant.

Die beiden weiteren Kabel sollen Klein Rogahn bei Schwerin mit Isar in Bayern verbinden und auf der geplanten Trasse von Südostlink durch Thüringen geführt werden. Der Bundestag hatte den geplanten Bau dieser zusätzlichen Leitung als Entlastung für die Engpässe bei der Stromübertragung zwischen Thüringen und Bayern bestätigt. Gleichzeitig wurde die als P44 bekannte Stromverbindung zwischen Schalkau in Thüringen und Grafenrheinfeld bei Schweinfurt nicht in den Bundesbedarfsplan aufgenommen.