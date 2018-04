Gewalttaten auf dem Schulflur: Lehrer beklagen sich über zunehmende Probleme Bildrechte: imago/STPP

Dem Thüringer Lehrerverband zufolge berichten Lehrer unter anderem von Attacken wie Tritten vors Schienbein, Deo-Attacken bei Asthma oder auch harten Schimpfworten. Besonders viel Gewalt gibt es demnach an Grundschulen und gegen Lehrerinnen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage des Lehrerverbands unter etwa 350 Thüringer Lehrern, die allerdings zahlenmäßig nicht repräsentativ ist. Immerhin mehr als ein Drittel der Befragten gab an, selbst schon einmal Opfer von Gewalt in der Schule geworden zu sein.



Die Dunkelziffer sei vermutlich weitaus höher, vermutet auch der Thüringer Lehrerverband und fordert bessere Hilfen für Betroffene. Die Schüler sollten außerdem verstärkt durch Sozialpädagogen betreut werden. Zudem müssten die Fälle konsequenter dokumentiert werden.