Zahlreiche Menschen waren ohne Strom, viele Bäume stürzten um: Sturmtief "Klaus" hat auch in Thüringen seine Spuren hinterlassen. Zu einem großflächigen Stromausfall kam es am Donnerstagabend, nachdem der Sturm einen Riss in einer Freileitung verursacht hatte. Tausende Menschen aus mehreren Gemeinden des Eichsfeldkreises hätten für etwa eine Stunde ohne Strom ausharren müssen, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Netzbetreiber konnte den Schaden jedoch innerhalb kurzer Zeit notdürftig beheben.