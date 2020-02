Live-Blog Sturm "Sabine" erfasst Thüringen: Bahn stellt Fernverkehr komplett ein

Hauptinhalt

Der schwere Sturm "Sabine" fegt auch über Thüringen. Zum Sonntagabend hin nehmen die Windgeschwindigkeiten im Freistaat weiter zu, für die Nacht und den Montag kündigt der Deutsche Wetterdienst Orkanböen an. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Behinderungen im Zugverkehr, Einrichtungen in Thüringen werden geschlossen. In unserem Live-Blog halten wir Sie über die Entwicklungen um Orkan "Sabine" auf dem Laufenden.