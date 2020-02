Unwetterwarnung Orkantief "Sabine" bedroht Thüringen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Orkantief "Sabine". In der Nacht zum Montag bis zum Vormittag müsse in Verbindung mit Gewittern mit orkanartigen Böen und Orkanböen gerechnet werden. Darüber hinaus seien noch bis in den Dienstag Sturmböen bzw. schwere Sturmböen und einzelne orkanartige Böen zu erwarten. Der DWD will zeitnah Unwetterwarnungen veröffentlichen, sobald sich die Wetterlage klar herauskristallisiert.

Erste amtliche Unwetterwarnungen für Thüringen

Für die ersten Gebiete in Thüringen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Unwetterwarung vor orkanböen herausgegeben. Und zwar für den Ilm-Kreis, die Kreise Gotha, Hildburghausen, Nordhausen, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, den Saale-Orla-Kreis, die Stadt Suhl, den Wartburgkreis und für Lagen über 600 Meter. Sie gilt ab Sonntag, 16:00 Uhr.

Laut DWD besteht die Gefahr des Auftretens von Orkanböen der Stufe drei von vier. Das heißt, es sind unter anderem schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume können zum Beispiel entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder andere Gegenstände herabstürzen.

Bahn empfiehlt Reisen zu verschieben

Im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn werde ab Sonntagabend mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet, teilte die Bahn mit. "Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020 ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben“.

Die Deutsche Bahn will wegen möglicher Sturmschäden die Stärke ihres Bereitschaftspersonals verdoppeln. Die Bahn sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollen eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen.

Der Sturm könnte auch den Betrieb an den Flughäfen einschränken. Eine Flughafensprecherin sagte, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei.

Wetterlage momentan noch ruhig

Das Hoch "Frank" verlagert sich allmählich nach Osteuropa, sorgt heute in Mitteldeutschland aber nochmals für freundliches und mildes Wetter. In der Nacht nimmt dann der Einfluss von Nordatlantiktief "Ruth" zu, insgesamt bleibt es aber noch ruhig. Im Laufe des Sonntags nimmt in Annäherung des Orkantiefs "Sabine" der Wind kräftig zu und zum Montag hin erreichen uns zudem teils intensive Niederschläge. Im Vorfeld wird es außergewöhnlich mild. In der Nacht zum Montag und am Montag erwartet uns dann Sturm mit Unwettergefahr!

Die Wetter-Vorhersage im Einzelnen:

Samstagnacht wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Vergleichsweise mild mit +3 Grad in Leinefelde-Worbis bis knapp -1 Grad in Hildburghausen. Reifglätte unwahrscheinlich. Schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind, in den höheren Berglagen bereits erste stürmische Böen möglich.

Am Sonntag nach meist freundlichem und trockenem Beginn von Westen her allmählich Bewölkungszunahme und zum Abend hin Richtung Eichsfeld aufkommender Regen. Maximal 10 Grad in Zella-Mehlis bis 15 Grad in Jena. Dazu mäßiger, im Verlauf frischer Wind, später stürmische Böen und Sturmböen aus Südwest, in den Kammlagen des Thüringer Waldes dann schwere Sturmböen!

Sonntagnacht viele Wolken und zeitweise kräftiger schauerartiger Regen, später auch von Gewittern begleitet, örtlich unwetterartig. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad und keine Glätte. Unwettergefahr: Starker bis stürmischer südwestlicher Wind mit Sturmböen und schweren Sturmböen, vorübergehend auch orkanartigen Böen, im Bergland Orkan!

Am Montag zwischendurch etwas Sonne, aber immer wieder kräftige Regen-, später auch Graupelschauer, im oberen Bergland später Schnee mit entsprechender Glätte. Stellenweise auch kurze Gewitter möglich. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Unwettergefahr: Starker bis stürmischer West- bis Südwestwind, verbreitet mit Sturmböen, teils schwere bis orkanartige Böen, vor allem in höheren Lagen auch Orkanböen.