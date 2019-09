Thüringen steht ein stürmischer Wochenanfang bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) frischt der Wind in der Nacht zum Montag weiter auf, teils seien orkanartige Böen mit bis zu 110 km/h möglich.

Verantwortlich für das unbeständige Wetter ist "Mortimer". Das Sturmtief bringt am Sonntag Regenwolken nach Thüringen, im Laufe des Tages steigen zudem auch die Windgeschwindigkeiten. Verbreitet müsse mit Sturmböen gerechnet werden, hieß es beim DWD. Für Montagvormittag rechnen die Meteorologen vor allem im Osten des Freistaats, in Kammlagen und in Gewitternähe mit schweren Sturmböen bis 100 km/h - teilweise auch darüber.