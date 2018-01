Der Deutsche Wetterdienst hat noch keine Entwarnung gegeben. Die Strumböen und Regenschauer halten bis in die Nacht an und lassen dann allmählich nach. In Südtthüringen hat sich die Lage teilweise entspannt. Die Hochwassernachrichtenzentrale beobachtet die Pegelstände der Werra und Unstrut, rechnet aber damit, dass in der Nacht die Pegel stagnieren und im Laufe des Donnerstages voraussichtlich zurückgehen.

Gute Meldungen dagegen aus Oberhof: Am Grenzadler, wo am Donnerstag die Wettkämpfe für den Biathlon-Weltcup beginnen, ist es zwar windig, aber der Regen kommt dort als Schnee vom Himmel.

Laut Hochwassernachrichtenzentrale liegt der Pegel der Werra in Eisfeld bei Alarmstufe zwei. Die Pegel der Werra in Meiningen, der Nahe in Hinternah (Landkreis Hildburghausen) und der Bere in Ilfeld (Landkreis Nordhausen) liegen über dem Meldebeginn. Laut Polizeiangaben wird die Flutmulde der Steinach auch zwischen Oberlind und Rottmar geschlossen. Die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie geht auch am Mittwochnachmittag weiter von steigenden Pegeln wegen des Tauwetters und des starken Regens aus.