Erste Ausläufer des Sturmtiefs "Friederike" haben am Donnerstagvormittag Thüringen erreicht. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios auf der Schmücke wurden schon Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 85 km/h gemessen. In Oberhof waren es am Vormittag bis zu 74 km/h.

Wegen des Sturms haben mehrere Schulen in einigen Thüringer Regionen am Donnerstag ihren Unterricht eingeschränkt. So wurde in einigen Nordthüringer Schulen der Unterricht früher als sonst beendet, andere Schulen etwa im Kreis Gotha stellten schon am Morgen den Schülern das Erscheinen frei. Touristische Einrichtungen wie der egapark und der Zoo in Erfurt blieben geschlossen, ebenso Friedhöfe und Parks in einigen Städten. In Weimar warnte die Klassik Stiftung vor dem Betreten des Ilm-Parks. Die Kommunen befürchten, dass Spaziergänger von herabfallenden Ästen getroffen werden könnten.