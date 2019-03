Die Ermittler konnten ihm Verbindungen zu den Drahtziehern von verschiedenen Anschlägen und Attentaten nachweisen. So gibt es Hinweise zum Olympia Attentat 1972, dem Mord an US-Botschafter Francis Edward Meloy im Juni 1976 in Beirut, dem Oktoberfestattentat 1980 und dem Sprengstoffanschlag auf den Pariser Flughafen Orly im Juli 1983. Außerdem unterhielt der aus der Nähe von Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) stammende Albrecht Kontakte zu verschiedenen Größen der bundesdeutschen rechtsextremen Szene, unter anderem zum Führer der Wehrsportgruppe Hoffmann, Karl-Heinz Hoffmann.

Trotz mehrfacher Festnahmen gelang es Albrecht immer wieder, aus Gefängnissen in der Schweiz und in der Bundesrepublik zu entkommen. In der Vergangenheit wurde deshalb immer wieder über eine Verbindung Albrechts zum Bundesnachrichtendienst (BND) spekuliert. Der BND erklärte auf MDR THÜRINGEN-Nachfrage, dass eine Akte über Albrecht nicht auffindbar sei: „Die durchgeführte Recherche in den bislang erschlossenen Altunterlagen des BND hat zu keiner Fundstelle geführt“. Ob eine Unterlage zu Albrecht aktuell in Bearbeitung sei, teilte der Geheimdienst nicht mit. Das BKA wollte trotz mehrfacher Nachfragen MDR THÜRINGEN keine Auskunft zum Fall Albrecht geben. Zuletzt wurde Albrecht wegen eines Banküberfalls in Bochum gesucht. Diese Tat verjährt nun nach 40 Jahren.