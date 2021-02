Keiner, der mit ihnen aufsteht. Kein Frühstück, keine Pausenbrote für die Schule, kein Mittagessen: Kinder von suchtkranken Eltern kennen meist keinen geregelten Alltag. Dafür aber Angst, Gewalt und Unsicherheit. Die Leiterin der Thüringer Fachstelle für Suchtprävention, Annett Fabian, geht davon aus, dass im Freistaat jedes fünfte Kind so aufwächst. Ob Alkohol, Medikamente, Glückspiel oder andere Drogen: Über die Sucht und ihre Folgen zu sprechen, ist in den Familien oft ein Tabu. Die Kinder leiden deshalb oft im Verborgenen.

"Umso wichtiger ist es gerade jetzt, auf die Situation der Kinder aufmerksam zu machen", sagte Annett Fabian. Die Suchtberatungsstellen in Thüringen machen das jedes Jahr. Immer im Februar beteiligen sie sich an der bundesweiten Aktionswoche "Vergessenen Kindern eine Stimme geben". Dazu auf ruft Nacoa Deutschland, ein Verein, der die Interessen von Kindern aus Suchtfamilien vertritt. Laut dem Verein sind die betroffenen Minderjährigen in Deutschland keine Randgruppe. Rund drei Millionen seien insgesamt betroffen. Das sei rund jedes sechste Kind. Die Dunkelziffer sei hoch. Das Thema ist ein Tabu - die Kinder verhalten sich ihren Eltern gegenüber loyal. Etwa ein Drittel leidet wegen der belastenden Familiensituation laut Nacoa später selbst an einer Suchtstörung.