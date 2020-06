Auch befürchten die Mitarbeiter von Suchthilfezentren eine steigende Tendenz zur Kleinkriminalität. "Die Klienten sind da sehr kreativ, um ihre Sucht zu kompensieren. Der Markt wurde sondiert nach dem, was verfügbar war und was nicht", erzählt TLS-Leiter Sebastian Weiske. Erschwerend kam hinzu, dass in der Corona-Krise Beratungsgespräche von Angesicht zu Angesicht und auch Gruppentherapien fehlten, das Suchthilfesystem stark eingeschränkt war. Viele Angebote seien weggefallen, mancher Abhängige sei seit Wochen gar nicht erreicht worden.

Beratungsarbeit lebt von zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir Klienten sehen, können wir uns einen Gesamteindruck von der physischen und psychischen Situation machen. Auch das Riechen spielt eine große Rolle. Am Telefon konnten wir uns nur auf einen Sinn verlassen. Annette Gille Suchthilfezentrum Erfurt

Dennoch sei die Hilfe flächendeckend in Thüringen angeboten und auch angenommen worden, so Weiske. So sei es etwa gut gelungen, Kinder von Drogen- und Alkoholabhängigen in die Notbetreuung zu geben, "um in den Familien frühzeitig den Stress herauszunehmen." Stellenweise musste jedoch auch auf die Hilfe der Ortspolizei zurückgegriffen werden, wenn der jeweilige Abhängige nicht erreicht werden konnte. Es sei mitunter schwierig gewesen, mit solchen Menschen weiterhin Kontakt zu halten und auch die ambulante Versorgung sicherzustellen, berichtet Weiske. Viele hätten sich zurückgezogen und wären antriebslos gewesen, hätten von Telefon- oder Videoberatung keinen Gebrauch gemacht.

Abhängige wollen sich wieder treffen

Alleine mit ihrer Sucht und den Einschränkungen während der Pandemie zurechtzukommen, das sei für viele schwierig gewesen, berichtet auch Manuela Pehn, alkoholabhängig und Leiterin einer Selbsthilfegruppe in Erfurt. "Wir haben uns regelmäßig über Whatsapp geschrieben, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. Aber die Gruppenzusammengehörigkeit fehlt einfach." Sie hofft, bald alle Mitglieder wieder persönlich treffen und so auch helfen zu können. "Doch bis dahin müssen wir noch abwarten und ich hoffe, es halten alle durch."