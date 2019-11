Stromautobahn Vorschlag für Südostlink-Verlauf in Thüringen steht

Dabei geht es um einen etwa 20 Meter breiten Streifen, auf dem die Leitungen verlegt werden. Vorrang hätten Erdkabel, versicherte Projektleiter Mark Pazmandy. Der 86 Kilometer lange Abschnitt startet demnach nördlich von Eisenberg, führt in einem großen Bogen östlich der A9 über Weida, überschreitet bei Mehlteuer die Grenze zu Sachsen und endet schließlich in der Nähe von Töpen in Bayern. Beim Abschnitt B durch Ostthüringen und den Westen Sachsens sind die Planungen am weitesten vorangeschritten. Hier finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Trasse in Sachsen-Anhalt und Thüringen.