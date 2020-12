Einige dieser Rezepte stammen noch von Ludwig Fiedler, der das Unternehmen 1927 als Backstube in einem Lebensmittelladen gründete. In den 1950er-Jahren trat Sohn Arno die Nachfolge an, ehe Edda und Gerhard Fiedler in den 1960er-Jahren das Ruder - bzw. den Rührstab - übernahmen und das Familienunternehmen in die dritte Generation führten.