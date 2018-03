Wer wandert, radelt oder Ski fährt, kann verunglücken. Passiert so etwas in unwegsamem Gelände, rückt die Bergwacht aus. Dass zurzeit in den Höhenlagen des Thüringer Waldes nicht alles perfekt läuft, zeigt der tragische Tod eines Skilangläufers Anfang Februar.

Notarztwagen steuerte falschen Parkplatz an

Der Mann zwischen 60 und 70 Jahren war auf der Loipe in der Nähe des Schneekopfes im Ilm-Kreis zusammengebrochen. Ein anderer Skifahrer fand den Mann und informierte gegen 15.08 Uhr die Rettungsleitstelle in Arnstadt, die ihrerseits die Leitstelle in Suhl hinzuzog. Wegen des diesigen Wetters konnte der Rettungshubschrauber von Suhl aus aber nicht starten. Erst nach 36 Minuten war Notarzt aus Suhl vor Ort. Der verunglückte Skifahrer wurde reanimiert, starb jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus. Offenbar hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Touristen genießen die Wintersonne auf dem Schneekopf nahe Gehlberg im Thüringer Wald. Bildrechte: IMAGO

Nach Angaben des Landratsamtes des Ilm-Kreises hat ein Mitarbeiter in der Suhler Rettungsleitstelle die Parkplätze verwechselt. Statt zum Parkplatz Adler in der Nähe der Schmücke hatte der Rettungswagen den Parkplatz Adlersberg zwischen Suhl und Schmiedefeld am Rennsteig angesteuert. Von dort aus waren es noch einmal 17 Kilometer bis zum tatsächlichen Unglücksort.

Bergwacht erst 25 Minuten nach Notruf alarmiert

"Warum sind wir erst 25 Minuten nach dem Notruf alarmiert worden?", fragt Mike Schmidt. Er ist Chef der Bergwacht in Gehlberg am südlichen und kann seit dem Einsatz kaum noch schlafen. "Vielleicht hätte der Mann gerettet werden können", so Schmidt. Die Bergretter aus Gehlberg, die später nachalarmiert wurden, hatten nur 18 Minuten bis zum Einsatzort gebraucht.

So etwas passiert laut Schmidt nicht zum ersten Mal. "Die Notärzte rücken aus, stehen dann im wahrsten Sinne des Wortes im Wald und kommen nicht mehr weiter. Hier stimmt im System etwas nicht", meint der erfahrene Bergretter. Bei Einsätzen auf der Loipe oder im Wald müsste seiner Meinung nach sofort und immer die Bergwacht mit gerufen werden. Erst im Januar hat es laut Schmidt einen ähnlichen Fall gegeben, zum Glück aber nicht mit tödlichem Ausgang.

Leitstellen-Disponenten arbeiten oft noch mit Papierkarten

Im Ilm-Kreis und in Suhl werden jetzt die Protokolle des Einsatzes überprüft. Ob Konsequenzen aus dem missglückten Rettungseinsatz gezogen werden, ist noch offen. Im Bereich der Schmücke gibt es noch ein weiteres Problem für die Leitstellen. Weil für das Gebiet mit den meisten Touristen die Ilm-Kreis, der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die Stadt Suhl zuständig sind, können Notrufe je nach Standort in drei verschiedenen Leitstellen auflaufen. "Die Kommunikation zwischen Arnstadt, Suhl und Meiningen muss dringend verbessert werden", fordert Schmidt. Seinen Angaben zufolge lässt auch die technische Ausrüstung zu wünschen übrig. Die Mitarbeiter sitzen oft noch vor Papierkarten und suchen die entsprechenden Unglücksorte.

Wer also in den Thüringer Bergen unterwegs ist, sollte zu seiner Sicherheit möglichst genau wissen, wo er sich gerade befindet. Die sogenannten Rettungspunkte im Wald können für die Leitstellen hilfreich sein. Dort stehen der Landkreis und die jeweiligen Koordinaten. Hilfreich ist laut Schmidt auch eine Notruf-App auf dem Smartphone. Die gibt es zum Beispiel vom Deutschen Alpenverein oder großen Outdoor-Ausrüstern. Das Handy zeigt einem dann sofort den genauen Standort an.