Die Veranstalter des Biathlon-Weltcups in Oberhof warnen vor Ticketbetrügern. In letzter Zeit seinen erneut gefälschte oder überteuerte Tickets im Internet angeboten worden. Organisationschef Silvio Eschrich empfiehlt deshalb, die Tickets nur an offiziellen Vorverkaufsstellen zu kaufen. Interessierte können sich dazu auf der Internetseite des Veranstalters informieren. Zehntausende Besucher werden vom 6. bis 12. Januar 2020 im Biathlonstadion erwartet. Bisher wurden rund 38.000 Tickets verkauft.