Einigen Eltern ist die Sache zu heiß. Sie haben ihre Kinder von der betroffenen Suhler Grundschule abgemeldet. Der Schulamtsleiter Michael Kaufmann hat dafür durchaus Verständnis. Alle Kinder aus der Hortgruppe und ihre Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Von Entwarnung mag die Suhler Amtsärztin Marion Peterka jedoch nicht sprechen. "Je mehr Schulen und Kindergärten öffnen und wieder in ihren normalen Betrieb übergehen, desto mehr müssen wir mit Ausbrüchen der Infektion rechnen", sagt sie. Sie ist dafür, viel mehr zu testen. Nur so könne das Virus eingedämmt und Infektionsketten durchbrochen werden.

Eine Strategie, die der Landkreis Sonneberg längst schon fährt. Auch wenn der Kreis am Dienstag keine einzige Neuinfektion zu vermelden hat, gilt er als ein Brennpunkt in der Coronapandemie. Allein über das lange Pfingstwochenende kamen neun Infektionsfälle hinzu. 253 Personen haben sich damit im Landkreis seit Beginn der Pandemie infiziert. Insgesamt 17 Menschen starben bereits in Zusammenhang mit dem Virus.