In Hildburghausen hat die Feuerwehr am Sonntagvormittag mehrere Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Laut Polizei waren sie zeitweise von Flammen und Rauch eingeschlossen. Unter ihnen befanden sich auch Kinder. Das Feuer war aus bisher unbekannten Gründen in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Bewohnerin rief auf dem Balkon um Hilfe. Sie wurde ebenfalls von Feuerwehrleuten nach draußen gebracht und später in eine Klinik gefahren. Gegen Mittag war das Feuer gelöscht.