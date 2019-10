Ratlose Gesichter am Donnerstagvormittag im Meininger Landgericht. Ein Verteidiger steckt im Stau und kommt mehr als eine Stunde zu spät. Als ihn der Richter fragt, wo sein Mandant bleibt, kann der nur mit den Schultern zucken. Der 36-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Nach Wissen der Staatsanwältin in der JVA Tonna. So genau weiß das keiner. Unklar auch, was genau schiefgelaufen ist. Das Gericht vertagt die Verhandlung nach einer halben Stunde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft werden die Verfahren getrennt, sodass nun gegen beide Angeklagte einzeln verhandelt wird.

Der 48 Jahre alte Angeklagte, ein Dolmetscher (links) und sein Verteidiger (rechts). Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich