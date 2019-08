Die Freien Wähler in Suhl haben den Rücktritt des Thüringer Vorstandes gefordert. Hintergrund ist die Nichtzulassung der Landesliste zur Landtagswahl in Thüringen . Die Vorsitzende der Suhler Freien Wähler, Brigitte Günkel und die Fraktionsvorsitzende des Stadtrates, Ingrid Ehrhardt, sprachen sich am Samstag zudem für eine Landesversammlung aus. Der Landeswahlausschuss hatte die Freien Wähler nicht zugelassen, weil sie ihre Landesliste zu spät eingereicht hatten.

Für Günkel und Ehrhardt ist das ein hausgemachter Eklat. Es sei richtig gewesen, dass sie sich nicht an der Wählerliste beteiligt hätten, teilten die beiden in einer Pressemitteilung mit. So habe der Vorstand unter anderem den Vorschlag ignoriert, die vorderen Plätze mit jüngeren Kandidaten zu besetzen. Stattdessen seien die Plätze durchweg mit Vorstandsmitgliedern besetzt. Laut Günkel und Ehrhardt hat der Vorstand damit die Chance vergeben, dass künftig Freie Wähler aktiv in der Landespolitik mitwirken.