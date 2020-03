Tilo Kummer (Linke) ist kein lauter Mensch. Seine Worte wählt er mit Bedacht und erst als er am Sonntagabend die Zahlen schwarz auf weiß sieht, glaubt er, dass er es wirklich geschafft hat. "Wahnsinn!", entfährt es ihm und schiebt nach: "Ich bin ja gegen einen Amtsinhaber angetreten, da gewinnt man im Regelfall nie im ersten Wahlgang und 51,8 Prozent ist ja schon ein deutliches Ergebnis." Er freue sich riesig über diesen Vertrauensbeweis. Tilo Kummer feiert in einem kleinen italienischen Restaurant mit seinen Parteifreunden noch bis in den späten Abend hinein den Wahlsieg.

Obst gibt sich selbstkritisch

Ein paar Hundert Meter weiter am Stadtrand sitzt der bisherige Bürgermeister Holger Obst mit seinen CDU-Weggefährten in einer Biker-Kneipe. Er redet nicht lange um den heißen Brei und gratuliert seinem Kontrahenten. "Kummer konnte sein Programm besser verkaufen und letztlich auch den Wählern seine Zukunftsvisionen aufzeigen und ich nicht, das muss man so einfach zur Kenntnis nehmen", gibt sich Obst selbstkritisch. "Vielleicht hätte ich besser kommunizieren müssen." Erklären, was in der Stadt gut gelaufen sei. Der millionenschwere Ausbau der Oberen Marktstraße zum Beispiel. Mit nur 20 Prozent der Stimmen ist Holger Obst deutlich abgewählt worden.

AfD-Kandidatin zufrieden

Immerhin 28,2 Prozent erreichte Ines Schwamm von der AfD. "Ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz", sagt sie in einem Café gleich neben der Stadtverwaltung. Das Wichtigste, nämlich den Amtsinhaber Holger Obst abzuwählen, sei erreicht worden. Obst habe keine gute Politik für Hildburghausen gemacht. Im Sinne der Stadt will Schwamm nun im Stadtrat mit allen Parteien konstruktiv zusammenarbeiten.

Haushalt als erste Amtshandlung

Will als erstes einen Haushalt auf den weg bringen: Tilo Kummer, der neue Bürgermeister von Hildburghausen. Bildrechte: MDR/Tilo Kummer Darauf hofft auch der neue Bürgermeister. Zu tun gebe es viel. "Meine erste Amtshandlung wird sein, dass wir endlich einen Haushalt auf den Weg bringen", sagt Kummer. Nur so könnten die dringend notwendigen Investitionen in Angriff genommen werden. Unter anderem müssen das Freibad und das Stadion saniert werden.

An der Bürgermeisterwahl haben sich 56 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt. Das sind deutlich mehr als vor sechs Jahren. Damals hatten nur 48 Prozent ihre Stimme abgegeben. Besonders die Themen vor der eigenen Haustür haben die Menschen im Wahlkampf bewegt. Der Marktplatz zum Beispiel, wo es kaum noch einen Laden gibt. Außerdem vermissen die Hildburghäuser einen Saal für Veranstaltungen. Ob Tilo Kummer nun der bessere Bürgermeister ist, kann er ab dem 01. April beweisen. Und spätestens in sechs Jahren entscheiden wieder die Wähler.

Nach dem amtlichen Wahlergebnis bekam Kummer am Sonntag 2.788 Stimmen (51,8 Prozent), Ines Schwamm von der AfD kam auf 1521 Stimmen (28,2 Prozent) und der bisherige Amtsinhaber Holger Obst von der CDU erhielt 1.077 Stimmen (20 Prozent).