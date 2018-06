Kreis Hildburghausen: Hoher Sachschaden bei Brand in Themar

Bei einem Brand in Themar ist ein Sachschaden von mehr als 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer Donnerstagabend gegen 20 Uhr in einem bewohnten Haus mitten im Ortskern ausgebrochen. Die acht Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Flammen griffen zudem auf ein weiteres unbewohntes Nachbarhaus über. Mittlerweile sind die Brände gelöscht.