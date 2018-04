Weil die Straße gebaut wird Wer zehn Euro zahlt, darf in Erlau durch den Wald fahren

Eigentlich ist das Befahren von Waldwegen streng verboten. In Erlau im Landkreis Hildburghausen wird da momentan eine Ausnahme gemacht. Allerdings nur, wer einen "Passierschein" vorweisen kann und zehn Euro bezahlt hat. Grund für die außergewöhnliche Ausnahmeregelung: Die Alte Poststraße wird in Erlau saniert. Sie ist die einzige Zufahrt für die Anwohner.

Nur wer eine Durchfahrtgenehmigung hat, darf den Weg passieren. Polizei und Forstamt werden kontrollieren. Bildrechte: MDR/ Bettina Ehrlich

Für die Anwohner bedeuten die umfassenden Bauarbeiten harte Zeiten, denn zur Alten Poststraße gibt es nur eine einzige Zufahrt. Während der Bauphase müssten deshalb die Bewohner ihre Autos weit außerhalb abstellen. Es sei denn, sie nutzen den Waldweg zwischen Erlau und Hirschbach. "Der Weg ist etwa 700 Meter lang und in einem recht guten Zustand", sagt der Schönbrunner Forstamtsleiter Hubertus Schroeter.



Auch er wohnt in der Alten Poststraße in Erlau, ist also selbst Betroffener. Damit nicht nur er als Forstbediensteter den Weg nutzen darf, sondern eben auch die Anwohner, haben die Gemeinde und das Forstamt Schönbrunn einen Gestattungsvertrag miteinander vereinbart.