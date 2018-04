Uwe Höhn (SPD) aus Schwarzbach im Landkreis Hildburghausen ist seit dem 5. September 2017 Staatssekretär für die Gebietsreform. Seitdem ist er unermüdlich im ganzen Freistaat unterwegs und wiederholt gebetsmühlenartig die Vorzüge von großen Strukturen. Höhn träumt noch immer von einem Großkreis Südthüringen mit den Kreisen Sonneberg, Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen. Doch die große Kreisgebietsreform ist an der Gesetzgebung gescheitert, seitdem setzt das Land im Kleinen auf freiwillige Fusionen. Einer der Vorzüge: Für jeden Einwohner in einer Gemeinde, die sich entschließen kann, gibt es 200 Euro Hochzeitsprämie. Das hat dann doch so einige überzeugt. Nur bei Uwe Höhn zu Hause scheint der Plan nicht aufzugehen.

Schwarzbach gehört zusammen mit Brattendorf, Crock, Merbelsrod, Oberwind, Poppenwind und Wiedersbach zur Gemeinde Auengrund. Allesamt wunderhübsche Dörfer. Es gibt eine Grund- und Regelschule, mehrere Kindergärten, Gaststätten, Fußballplätze, einen Bäcker und jede Menge Einkaufsmöglichkeiten. In Merbelsrod produziert mit Nidec Pumpenbau der größte Arbeitgeber in der Region. Bei dem hochmodernen Automobilzulieferer stehen etwa 1.100 Menschen in Lohn und Brot. Die Geschäfte laufen gut und deshalb ist auch die Steuerkasse in der Gemeinde gut gefüllt. Auengrund hat - momentan jedenfalls - gar keine Not, zu fusionieren.

Uwe Höhn ist Staatssekretär für die Gebietsreform. Bildrechte: dpa "Trotzdem sind die Strukturen einfach zu klein", sagt der Staatssekretär. "Mit Eisfeld zum Beispiel wäre das eine starke Sache. Und das Ganze wäre was für die Zukunft", so Höhn. Aber alles Zureden und jede Diskussion hat am Ende nichts genutzt. "Ich war in Brattendorf, ich war in Crock, zuletzt in Eisfeld. Manche haben die Chance genutzt, andere nicht. Schade", resümiert er. Im März dann war die denkwürdige Gemeinderatssitzung in Auengrund. Ganz knapp mit acht zu sieben Stimmen ist eine mögliche Fusion mit Eisfeld abgeschmettert worden. "Und ausgerechnet an diesem Tag war ich krank", ärgert sich Höhn. "Ich lag im Bett und konnte wirklich nicht." Ob seine Argumente vielleicht den einen oder anderen Abgeordneten umgestimmt hätten, wer weiß.

Auengrund hat sich jedenfalls dafür entschieden, erst mal nichts zu machen. Dass ausgerechnet die Heimat des Chef-Gebietsreformers abtrünnig ist, musste er sich im Ministerium nicht nur einmal anhören. So mancher Witz ist da auf den Ministeriumsfluren auf seine Kosten gerissen worden. Höhn lacht und sagt: "Das muss man halt abkönnen."