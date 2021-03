In Südthüringen hat sich ein Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie eine Sprecherin der Polizei Suhl MDR THÜRINGEN bestätigte, war er am späten Mittwochabend auf der A73 in der Nähe von Eisfeld im Landkreis Hildburghausen unterwegs. Eine Streife der Autobahnpolizei war auf den Autofahrer aufmerksam geworden, weil er deutlich zu schnell fuhr. Der Fahrer reagierte nicht auf die mehrfache Aufforderung anzuhalten, fuhr stattdessen mit rasantem Tempo weiter.

Symbolfoto: Auch bei einer Kontrollstelle konnte der Flüchtige nicht gefasst werden. Er rannte zu Fuß weiter. Bildrechte: colourbox.com

An der Ausfahrt Eisfeld-Nord verließ er schließlich die Autobahn in Richtung Brünn. Um den Flüchtigen zu stoppen, errichtete die Polizei daraufhin eine Kontrollstelle in Brünn, befestigte Nagelketten auf der Straße. Als der Flüchtige an der Kontrollstelle vorbei kam, hielt er aber nicht an, sondern raste direkt auf einen Polizisten zu, der auf dem Gehweg stand. Nur durch einen beherzten Sprung konnte sich der Beamte retten. Die Versuche seiner Kollegen, auf die Reifen des Flüchtigen zu schießen, scheiterten jedoch. Das Auto kam dennoch etwa 300 Meter nach der Kontrollstelle zum Stehen, die Nagelketten hatten es ausgebremst.