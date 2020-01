Das Badehaus soll deshalb für mehr als zehn Millionen Euro zu einer Wald-Wellness-Oase um- und ausgebaut werden. Den größten Teil davon fördert das Land Thüringen. Allerdings ist bisher - zumindest für den Außenstehenden - noch nicht viel passiert. Ein Bauarbeiter ist in dem verwaisten Bad jedenfalls noch nicht gesichtet worden. "Kann ja auch nicht", sagt Wagner. "Wir stecken nämlich mitten in den Planungen und die sind komplizierter als befürchtet", gibt er zu.

Erst einmal müssten sämtliche Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden. "Da darf nichts schiefgehen und eigentlich bräuchten wir hier in der Gemeindeverwaltung einen Anwalt, der sich den ganzen Tag nur mit diesen Dingen beschäftigt", so Wagner. Aber den hat die Gemeinde nun mal nicht. Also kümmern sich die Hauptamtsleiterin Melanie Koch, der ehrenamtliche Bürgermeister Wagner und Andreas Jäger von der Landesentwicklungsgesellschaft LEG um die komplizierten Ausschreibungen.

Bis dahin soll übrigens auch die Reha-Klinik im gleichen Gebäude für rund sechs Millionen Euro saniert sein. Hier arbeitet ein Architekturbüro bereits an seinem Entwurf. "Eine Herausforderung dabei wird noch mal die gemeinsame Haustechnik", so Wagner. Vielleicht werde dafür eine Arbeitsgemeinschaft aus mehreren Planern gebildet. Auf Schnellschüsse will sich Masserberg jedenfalls nicht einlassen. "Lieber bei den Planungen ein, zwei Mal mehr überlegt, damit wir dann in zwei Jahren den Masserberger Gästen etwas richtig Tolles anbieten können", so das Credo des Bürgermeisters."