Eisfeld Borkenkäferplage im Stadtwald sorgt für Einnahmeverluste

An einem Steilhang sind am Freitag außerdem die ersten Borkenkäferfallen aufgestellt worden, um wenigstens einen Teil der Schädlinge zu töten. Forstexperten sehen das kritisch. Wie Anette Wenzel vom Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums Gotha sagte, könnten wegen des Lockstoffes in den Fallen die Borkenkäfer auch in gesunde Bestände angezogen werden.

Eine Lockstoff-Falle für Borkenkäfer (Symbolfoto) Bildrechte: dpa