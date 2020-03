Nur wenige Tage nach einem ersten Brand ist in einem Einfamilienhaus in Poppenhausen erneut ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei ging der Notruf am Mittwochmorgen gegen 04:30 Uhr ein. Der Dachstuhl des Hauses, in dem mehrere Generationen leben, brannte komplett aus. Der 39 Jahre alte Hausbesitzer konnte sich unverletzt retten. Er war allein im Haus, als das Feuer ausbrach.