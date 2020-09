Bei einem Brand in der Nacht zum Mittwoch ist in Hildburghausen ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, erlitten drei Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch ein Hund wurde verletzt gefunden. Er kam mit Brandverletzungen am Rücken in eine Tierklinik.